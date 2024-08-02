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Tekirdağ Çorlu'da motosikletli yaşlı yayaya çarptı, olay yerini terk etti

Tekirdağ Çorlu'da motosikletli yaşlı yayaya çarptı, olay yerini terk etti
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Haberler
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Tekirdağ Çorlu'da bir motosikletli, su almaya gideceğini söyleyerek yaşlı bir yayaya çarptıktan sonra olay yerini terk etti. Yaya yaralanırken, motosikletli kaçtı. Polis, kaçan motosikletlinin tespiti için inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da motosikletlinin yaşlı yayaya çarptığı kaza kameraya yansıdı. Su almaya gideceğini söyleyen motosikletli olay yerini terk etti.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak üzerinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden henüz sürücüsü ve plakası alınamayan bir motosikletli, yoldan geçen yaya Yusuf A.'ya (71) çarptı.

Kaza sonrası yaya vatandaş yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise olay yerini terk etti. Yusuf A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"'Su alacağım' dedi suyu da biz aldık"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Çarpan motosikletli su almaya gideceğini söyledi ama suyu da biz aldık" dedi.

Kaçan motosikletlinin tespit edilmesi için polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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