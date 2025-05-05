AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Yayaya Çarpıp Kaçan Sürücü Serbest Bırakıldı

Yayaya Çarpıp Kaçan Sürücü Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yolun karşısına geçerken bir yayaya çarpıp kaçan sürücü, polisler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayaya çarpıp kaçan sürücü serbest kaldı

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

ADANA - Adana'da yolun karşısına geçerken bir kişiye çarpıp kaçan sürücü, Yüreğir polisleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 3 Mayıs günü Yüreğir ilçesine bağlı Girne Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Behçet Ü.'nün kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan V.S'ye çarptı. Kaza anı ise anbean bir araç kamerasına yansıdı. Sürücü Behçet Ü., kaza sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan V.S, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kaza yerinden kaçan sürücü Behçet Ü.'yü kısa sürede yakaladı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.