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Bursa'da Sürücü, Yayaya Çarpıp Kaçmaya Çalıştı

Bursa'da Sürücü, Yayaya Çarpıp Kaçmaya Çalıştı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaza sonrası kaçmaya çalıştı ancak trafik polisleri tarafından durduruldu. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bir sürücü, yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Yaşanan kaza sonrası kaçmak isteyen sürücüyü, trafik polisleri durdurdu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaşanan kaza sonrası kaçmaya çalışan sürücüyü trafik polisleri durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kaçmaya çalışan sürücü, ellerine kelepçe takılarak ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yaralanan yaya ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Güvenlik 3-sayfa Hukuk bursa

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