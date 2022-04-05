Yoldan geçen kadına çarpmamak için manevra yapan motokurye devrilerek yaralandı - Haberler

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Yoldan geçen kadına çarpmamak için manevra yapan motokurye devrilerek yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yoldan geçen kadına çarpmamak için manevra yapan motokurye devrilerek yaralandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletli kurye yoldan geçen yaya kadına çarpmamak için manevra yapınca motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

Yoldan geçen kadına çarpmamak için manevra yapan motokurye devrilerek yaralandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletli kurye yoldan geçen yaya kadına çarpmamak için manevra yapınca motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, santral istikametinden eski kiler ışıklar yönüne seyreden Yunus Emre idaresindeki motosiklet, bir anda yoldan geçen yaya kadına çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu devrilen motosikletin üzerindeki kurye yaralandı.

Kaza sonrası yaralanan motosikletli genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Biraz daha dikkatli olsunlar"

Kazayla ilgili konuşan görgü tanığı esnaf Süleyman Çelik, "Kurye kardeşimiz motosikletiyle seyrederken, yola çıkan yaya bir vatandaş zarar görmesin diye kaza geçirdi. Kuryelerin sorumluluk bilincinde olduğunu biliyoruz ama biraz daha dikkatli olmalarında fayda var" diye konuştu.

Yoldan geçen kadına çarpmamak için manevra yapan motokurye devrilerek yaralandı

Yoldan geçen kadına çarpmamak için manevra yapan motokurye devrilerek yaralandı

Yoldan geçen kadına çarpmamak için manevra yapan motokurye devrilerek yaralandı

Yoldan geçen kadına çarpmamak için manevra yapan motokurye devrilerek yaralandı

Yoldan geçen kadına çarpmamak için manevra yapan motokurye devrilerek yaralandı

Yoldan geçen kadına çarpmamak için manevra yapan motokurye devrilerek yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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