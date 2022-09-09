Yayalara yol vermek için duran otomobilin altına girdimotosiklet sürücünün otomobile arkadan çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı 3. Sayfa Haberleri - Yayalara yol vermek için duran otomobilin altına girdi motosiklet sürücünün otomobile arkadan çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde önündeki otomobilin yaya geçidinde yayalara yol vermek için durduğunu son anda fark eden motosiklet, sürüklenerek... - Yayalara yol vermek için duran otomobilin altına girdi motosiklet sürücünün otomobile arkadan çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde önündeki otomobilin yaya geçidinde yayalara yol vermek için durduğunu son anda fark eden motosiklet, sürüklenerek otomobile arkadan çarptı.Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosikletiyle otomobilin altına girmekten son anda kurtulan motosikletlinin yardımına otomobilin yol verdiği yayalar koştu. Kaza; Side Kazım Karabekir Caddesinde yaşandı. Antik Side istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Sefa Tuncer'in kullandığı 07 BAL 441 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için ve aynı istikamette seyir halindeki Ahmet Küçükoğlu'nun kullandığı 20 AGA 340 plakalı otomobile, arkadan çarptı. İşyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobilin durduğunu son anda fark eden motosiklet sürücüsünün motosikletini devirdiği ve sürüklenerek gelip otomobilin arka tamponuna çarptığı görüldü. Otomobilin altına girmekten son anda kurtulan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk koşanlar otomobilin yol verdiği yayalar olurken, yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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