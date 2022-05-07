Yayalar için trafik denetimi yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile birlikte "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik denetim yaptı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un katılımı ile 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri doğrultusunda "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yaptı. Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde bulanan yaya geçidinde yapılan uygulamada vatandaşlara bilgiler verilip broşür dağıtıldı. Vali Coşkun, yayalara ve sürücülere uygulama hakkında kısa bilgiler verdi.

Uygulama sonrası bir açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "7-13 Mayıs trafik haftası başlıyor. Eş zamanlı olarak bütün illerimizde, yaya güvenliği ve yayaların trafik güvenliğine ilişkin bir bilinçlendirme çalışması bir farkındalık çalışması yapılıyor. Bizde bugün trafik yoğun olduğu bir noktadayız. Hem yayalarımıza hem de sürücülerimize hatırlatmalarda bulunuyoruz. Özellikle; bugünkü uygulamamızın mottosu 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik'. Malumunuz; trafik kazalarında vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesi kapsamına yayalarımızda giriyor. Dolayısıyla hem sürücülerinizi hem de yaralarımıza güvenli trafik için nelere dikkat etmesi konusunda hatırlatmalar da bulunduk. Özellikle son zamanlarda, İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğumuz çalışmalarla, hemşerilerimizle vatandaşlarımızla ciddi anlamda bir toplumsal farkındalık oluştuğunu da gözlemliyoruz. Hem sürücülerimizin hem yayalarımız; yaya trafiği ile ilgili özellikle dikkat ediyorlar. Sürücülerimiz yaya geçitlerine yaklaşırken gerçekten dikkat ediyorlar. İlimizde bayram süresince ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. Maddi hasarlı, yaralamalı kazalarımız oldu ama eskiye kıyasla ciddi manada bir azalış. Kahramanmaraş'ta da biz bu durumu gözlemledik" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa