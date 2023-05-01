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Yaya yolundan geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

Yaya yolundan geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da yaya yolundan geçen bir genç kız otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Afyonkarahisar'da yaya yolundan geçen bir genç kız otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvardaki yaya yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.A.'yı fark etmeyen N.A., idaresindeki 03 ER 967 plakalı otomobili ile çarptı. Genç kız çarpmanın etkisi ile yere düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulans ile E.A., Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaza esnasında çevrede büyük panik yaşanırken, sürücü N.A., ise ifade alınmak üzere karayolu götürüldü.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Karahisar 3. Sayfa Haberler

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