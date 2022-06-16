Yaya yolunda motosiklet kullananlara ceza yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaya yolunda motosiklet kullananlara ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yaya yolunda motosiklet kullananlara ceza yağdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya yolunda motosiklet kullananlara ve motosikletlerini park edenlere ceza yağdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya yolunda motosiklet kullananlara ve motosikletlerini park edenlere ceza yağdı. Trafik kurallarını ihlal eden 67 sürücüye 35 bin 102 TL idari cezai işlem uygulandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği Ekipleri yaya yolunda motosiklet kullanan sürücülere ceza yağdırdı. Trafiğe kapalı olan Kaleiçi, Sağlık Caddesi, Kahramanlar Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda motosiklet kullanan, motosikletlerini park eden ve kask takmayan sürücülere ceza yağdı. 2 saat süren uygulamada 67 sürücüye toplamda 35 bin 102 TL idari para cezası verildi. Trafik Büro Amirliği ekiplerinin haftada 5 gün boyunca 2 saat bu uygulamayı sürdüreceği bildirildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title