Yaya Kaza Geçirerek Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 79 yaşındaki yaya yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dörtyol mevkisi ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar K. yönetimindeki 52 ADU 472 plakalı otomobil, Terme istikametinden Samsun'a doğru orta şeritte ilerlerken, yayalara yanan kırmızı ışığa rağmen yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan Niyazi Ş.'ye(79) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı Niyazi Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN