Haberler

Otomobilin çarptığı yaşlı adam için seferber oldular

Otomobilin çarptığı yaşlı adam için seferber oldular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam için çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

Olay, dün Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Z. A. yönetimindeki 07 BGM 741 plakalı otomobil, yaya geçidinde geçmeye çalışan İbrahim Eryılmaz'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje düşerek başından yaralanan Eryılmaz'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayı gören vatandaşlar, yolun sağ tarafındaki aracın yayalara yol vermek için durduğunu, bu sırada sol şeritten gelen otomobilin hızının fazla olması nedeniyle fren yapmasına rağmen duramayarak yayaya çarptığını ifade etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 4 isme "Güle güle" dedi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title