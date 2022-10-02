Yaya geçidinde otomobilin çarptığı genç kız yaralandı 3. Sayfa Haberleri Yaya geçidinde otomobilin çarptığı genç kız yaralandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı genç kız yaralandı. Yaya geçidinde otomobilin çarptığı genç kız yaralandı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı genç kız yaralandı. Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arafat Ö.'nün kullandığı 07 LNB 57 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan Serpil Aras'a çarptı. Yaralanan genç kız, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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