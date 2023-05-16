Yaya geçidinde otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı bisikletli sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 55 YF 724 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü 78 yaşındaki Bilal Zengin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN