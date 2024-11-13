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Yaya Geçidinde Ölümcül Kaza: Sürücü Hapisle Yargılanıyor

Yaya Geçidinde Ölümcül Kaza: Sürücü Hapisle Yargılanıyor
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Adana'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki Cennet Yalçın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Taşkın, 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor ve kendini 'yaşlı bayan önüme atladı' diyerek savunuyor.

Adana'da eşi ile hastaneden dönerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Cennet Yalçın'a çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü 73 yaşındaki Mehmet Taşkın 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle yargılanmaya başladı. Taşkın, mahkemedeki savunmasında, "Yaşlı bayan önüme atladı" diyerek kendini savundu.

Yüreğir İlçesi Serinevler Mahallesi'ndeki Yüreğir Devlet Hastanesi'ne 27 Eylül günü tedavi amaçlı olarak eşi Cennet Yalçın ile giden Ali Yalçın, tedavileri bittikten sonra hastaneden çıkıp yaya olarak hastanenin yakınlarında yeni açılan İlim Bulvarı yönünde yürümeye başladı. İddiaya göre, Ali Yalçın oğlu ile telefonda konuşurken önünde yürüyen eşi Cennet Yalçın ise yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Refüje yaklaşan Yalçın, Mehmet Taşkın'ın kullandığı 01 DAF 53 plakalı, otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Ağır yaralanan Cennet Yalçın, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"Bilirkişi raporu: Sürücü asli kusurlu"

Kazadan sonra alınan bilirkişi raporunda sürücü Mehmet Taşkın'ın asli kusurlu, ölen Cennet Yalçın'ın ise kazaya etken kural dışı bir davranışının olmadığı belirtildi. Raporda, sürücü Taşkın'ın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi konulu 74. Maddesinde açıklanan "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" denilerek sürücü Taşkın'ın bu kuralı ihlal ettiği için asli kusurlu olduğu belirtildi.

Kazadan sonra gözaltına alınıp tutuklanan sürücü Mehmet Taşkın hakkında Adana 18.Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle açılan davaya başlandı.

Duruşmaya tutuklu sanık sürücü Mehmet Taşkın ile eşi ölen Ali Yalçın ve tarafların avukatları katıldı. Polisteki ifadesinde, "Normal bir hızla seyir halindeyken bir anda yaşlı bir bayan yanımda giden araçtan kaçtı ve benim önüme doğru atladı" diyen 4 çocuk babası emekli sürücü Taşkın, suçlamayı kabul etmedi. Olay günü eşini hastaneye götürdüğünü ifade eden Taşkın, kendisini şöyle savundu:

"Olay günü yaya geçidini 5-10 metre geçmiştim. Hızım da yavaştı. Yaşlı bayan önüme atladı. Arkasından oğlu da geliyordu, tutabilirdi. Benim herhangi bir kusurum yoktur. Bilirkişi raporunda aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Benim bu olaydan sonra sağlık sorunlarım arttı. Eşimi hastaneye götürmek için araç kullanıyordum. Hakkımda şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Beraatimi isterim."

Yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Cennet Yalçın'ın eşi Ali Yalçın, sanık sürücüden şikayetçi oldu. Yalçın, "Biz olay günü eşimle hastaneden çıkmıştık. Ben telefonla oğlumla konuşuyordum. Eşim de arkadan geliyordu. Daha sonra eşim beni geçmiş ve sonrasında bir ses duydum. Sesin geldiği yere baktığımda eşim yerde yatıyordu. Sonra ambulans geldi. Biz yaya yolundaydık" diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı Av.Atilla Karataş, sanığın maktulü gördüğünü ve hızını azaltmadığını iddia ederek, "Sanık olası kastla hareket etmiştir. Bilinçli taksirle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme savcısı, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

Sanığın avukatı Zahide Yükselir Kesilmiş de, alınan raporları kabul etmediklerini belirterek olay yerinde keşif yapılmasını ve bilirkişi raporu aldırılmasını istedi.

Mahkeme hakimi, sanık sürücü Mehmet Taşkın'ın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan kusur rapor alınması için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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