Yaya Geçidinde Kadına Darbeden Sürücüye 8 Yıl 4 Ay Hapis Talebi

Güncelleme:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaya geçidinde bir kadına darbeden sürücü Atanur Aşatır hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Olay, yaya geçidinde yeşil ışıkta geçtiği için tepki gösteren kadına sürücünün saldırmasıyla gerçekleşti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaya geçidinde kadını darbeden sürücü hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Olay, 9 Eylül'de Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi Sezenler Sokak'ta meydana geldi. S.Ç., yeşil ışık yandığında yaya çizgisinden yolun karşısına geçmeye çalışırken, Atanur Aşatır yayanın geçtiğini görmesine rağmen yavaşlamayarak aracını sürmeye devam etti. S.Ç., trafik kurallarına uymadan geçtiği için sanık Aşatır'a tepki gösterdi. Araç içerisinden küfrederek inen Aşatır, S.Ç.'ye vurarak yere düşürdü. Hastaneye kaldırılan S.Ç.'nin omzunda kırık meydana geldi. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan Aşatır, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan göre iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin trafik lambalı ve yaya çizgisi bulunan yolda trafik kurallarına uymadan ve yaya çizgisinden, yayanın geçtiğini görmesine rağmen geçişini beklemeden kullandığı aracın hızını yavaşlatmadan yoluna devam ettiği belirlenmiştir. Bu sırada kendisine tepki gösteren ve yolun karşısına geçmek için yeşil ışık yandığında yola girip yürüyen kadın müştekiye küfür ederek 'alenen hakaret' suçunu ve kullandığı aracı durdurup araçtan indikten sonra müştekiye vurarak 'kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede sanık hakkında, "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
