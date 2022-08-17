Yaya bölgesindeki motosikletlilere ceza yağdı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya bölgesinde motosiklet kullanan sürücüleri denetleyen trafik polisleri sürücülere ceza yağdırdı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya bölgesinde motosiklet kullanan sürücüleri denetleyen trafik polisleri sürücülere ceza yağdırdı. Yaya bölgesinde motosiklet kullanıldığı yönünde çok sayıda şikayet alan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri kolları sıvadı. Kahramanlar Caddesi, Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde 3 saatlik uygulama yapan ekipler sürücülere ceza yağdırdı. Yaya bölgesinde motosiklet kullananlara ceza yazan ekipler yanı sıra kask ve ehliyet denetlemesi de yaptı. Çevre esnaflar uygulamadan memnun kalırken her gün yapılması gerektiğini belirtti. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yaya bölgesindeki motosikletlilere ceza yağdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.