Yavruyken aldığı can dostu gözlerinin önünde otomobilin altında kaldı, gözyaşlarına boğuldu Bir yandan köpeğine çarpan aracın peşinde koşan, bir yandan da köpeğinin durumunu merak eden gencin acı dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı Alihan Kartal: "2 gün boyunca ağlamaktan gözyaşım...

Yavruyken aldığı can dostu gözlerinin önünde otomobilin altında kaldı, gözyaşlarına boğuldu

Bir yandan köpeğine çarpan aracın peşinde koşan, bir yandan da köpeğinin durumunu merak eden gencin acı dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı

Alihan Kartal:

"2 gün boyunca ağlamaktan gözyaşım tükendi"

ANTALYA - Antalya'da üniversiteli gencin sokakta birlikte yürüdüğü köpeği otomobilin altında kalarak öldü. Ölen köpeğini kucağına alarak gözyaşı döken genç, "2 gün boyunca ağlamaktan gözyaşım tükendi" dedi.

Olay, 8 Ağustos gecesi saat 02.30 sıralarında Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 24097. Sokak'ta yaşandı. Üniversite öğrencisi Alihan Kartal (25), gece saatlerinde Golden cinsi köpeğiyle sokağa çıktı. Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü aracıyla sokakta ilerlerken Katal'ın köpeği önce karşı tarafa geçti, tam araç geçeceği sırada ise tekrar sahibine dönmek isterken otomobilin altında kaldı. Üzerinden otomobilin geçtiği köpek can çekişerek olay yerinden kaçmaya başladı. Büyük bir şok geçiren Kartal ise sürücünün peşinden koşmaya başladı. İkaz lambalarını yakan sürücü, aracını kenara çekerek durdu. Kartal, tekrar geri dönüp köpeğini almaya geldiğinde ise cansız bedenini gördü. Kucağına aldığı köpeğiyle kaza yerine gelen Kartal, bir anda yere yığılıp gözyaşlarına boğuldu. Kartal'ı yanına gelen arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

Sürücüyü göremeyince acısı ikiye katlandı

Köpeğinin ölümüne neden olan aracın daha sonra yerinde olmadığını gören Kartal'ın acısı ise ikiye katlandı. Durumla ilgili polise haber veren Kartal, ardından karşı tarafın özre geleceğini düşünüp şikayetçi olmadı. 2 gün bekleyen genç, özür gelmeyince polise şikayetçi oldu.

"Diğer köpekler havlıyordu, insanlar uyanmasın diye uzaklaşmak istedik"

Olay anını anlatan Alihan Kartal, "Gece saatlerinde köpeğim bel tasmasını çıkarmıştı, arkadaşıma gidip tasmasını takacaktık. Gece sokağa geldiğimizde köpekler bizi görünce havlamaya başladı. İnsanların uyanmaması için oradan uzaklaşmak istedik. Yukarıdan bir araba geldiğini gördüm. İçimde kötü bir his vardı, tutmaya çalıştım onu ama arkadaşımın yanına geçti. Araba durdu ya da yavaşladı tam bu sırada köpeğim tekrar benden tarafa gelince aracın altına girdi" dedi.

"Dizlerimin bağı çözüldü, yere yığıldım"

Sürücünün ilk çarptığında durması gerektiğini belirten Kartal, "Panik mi yaptı bilmiyorum ama durmadı. İlk teker üzerinden geçti durmadı, arka teker üzerinden geçti durmadı. Arabanın ilerlediğini görünce neye uğradığımı şaşırdım. Kaçtığını zannedip peşinden gittim. Dörtlü yakarak durdular, 'Kaçmıyoruz kardeşim, sakin ol' dediler. Buna güvenip geri köpeğimin yanına döndüm. Kaburga kemiği ciğerlerine batmıştı ve kan boşalıyordu. Üzerime kanı gelince hissettim ve dizlerimin bağı çözüldü. Tekrar olayın olduğu yere yığıldım. Bunun acısı bambaşka bir şey. Allah kimseye göstermesin" diye konuştu.

"Gözyaşım tükendi"

Kartal, köpeğini henüz bebekken sahiplendiğini ifade ederek, "Bana daha bebekken yağmurlu bir günde geldiği için adını 'Rain' koymuştum. Evladım gibi olmuştu. Buradan küçük çocuk da çıkmış olabilirdi. 2 gündür ayakta zor duruyorum. Ağlamaktan gözyaşım tükendi. 2 gün boyunca bir özür için bekledim. Yerim belli, olayın olduğu yer belli ama gelmediler. Şikayetçi olmayacaktım normalde ama özre gelmedikleri için şikayetçi olacağım" dedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde arkadaşıyla birlikte sokakta yürüyen Kartal'ın köpeği önce karşı tarafa geçiyor, ardından sahibinin yanına geleceği sırada arabanın altında kalıyor. Can çekişen köpeğin olay yerinden kaçması, ardından Kartal'ın otomobili kovalaması ve geriye dönüp köpeğinin cansız bedenini kucaklayarak yere yığıldığı anlar da yer alıyor.