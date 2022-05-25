Ankara'da yürekleri ısıtan görüntü - Haberler

Ankara'da yürekleri ısıtan görüntü

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde koyun sürüsünü otlatan çobanın yavru kurda şefkat gösteren çoban köpeğinin videosu yürekleri ısıttı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'ndeki kırsal alanda koyun sürüsünü otlatan çoban, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sürüsünü korumak için yanında getirdiği çoban köpeğinin yavru bir kurda gösterdiği ilgiyi görüntüledi. Görüntülerde çoban köpeğinin yavru kurdu severcesine onunla oynaması yürekleri ısıttı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa