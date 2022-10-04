Yavru köpekleri poşete koyup çöp kutusuna attılar 3. Sayfa Haberleri Edirne'nin Keşan ilçesinde bir poşetin içine atılmış 5 yavru köpek, vatandaşlar tarafından bulundu. Edirne'nin Keşan ilçesinde bir poşetin içine atılmış 5 yavru köpek, vatandaşlar tarafından bulundu. Talihsiz köpekler, geçici bakımevine götürülerek tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki Su Parkı'na giden yol üzerinde, çöp konteynerine poşet içinde 5 adet 1 haftalık köpek yavrusu bırakıldı. Çevreden geçen vatandaşlar, poşet içinden gelen sesler üzerine yetkililere haber verdi. Konteynerden çıkarılarak geçici bakımevine götürülen yavru köpeklerin tedavi ve bakımları yapıldı. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Edirne Keşan su 3. Sayfa Haberler

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