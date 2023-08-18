Yavru köpeği öldüren şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yerde yatan yavru köpeği, başına demir çubukla defalarca vurarak öldüren ve güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yerde yatan yavru köpeği, başına demir çubukla defalarca vurarak öldüren ve güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Salih KESKİN/ MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Keskin - 3. Sayfa