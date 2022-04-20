Yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Cumhuriyet Mahallesi Kesişleme Sokak'ta havalandırma boşluğuna düşen yavru kedinin annesi apartman boşluğunun önünde durarak yardım istemeye başladı. Saatlerde miyavlayan kedinin neden bu kadar ses çıkardığını merak eden mahalle sakinleri yavrusunun apartman boşluğuna düştüğünü anladı. Kendi çabalarıyla kediyi çıkarmaya için seferber olan çevre sakinleri bir türlü kediyi havalandırma boşluğundan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kediyi bulunduğu yerden çıkararak anne kedinin yanına götürdü. Yavru kedisini emziren anne kedi için, çevredeki vatandaşlar mama ve yemek verdi.