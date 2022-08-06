Yavru kediyi düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri kurtardı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 metrelik kuyuya düşen kediyi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 metrelik kuyuya düşen kediyi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı. Olay, Turgut Mahallesi merkez sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kedisinin kuyuya düştüğünü fark eden bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların sonucunda kedi kuyudan çıkartılarak sahibine teslim edildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmaris İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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