Yavru kedileri ezerek telef eden şüpheliye işlem yapıldı

Yavru kedileri aracıyla ezerek telef eden şüpheliye polis ekiplerince işlem yapıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de aracı ile 2 yavru kediyi ezen sürücü, polis ekiplerince yakalanarak hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Dede Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta dönüş yapan otomobil, yol üzerinde bulunan 2 yavru kedinin üzerinden geçmiş, talihsiz hayvanlar olay yerinde can vermişti. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan olayla alakalı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmalarda iki yavru kedinin ezildiği, aracın durmadan yoluna devam ettiği olayda araç sürücüsü tespit edilerek hakkında gerekli işlemler uygulandı.