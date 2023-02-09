Yavru kedi saatler sonra enkaz altından canlı çıktı 3. Sayfa Haberleri Büyük yıkımın meydana geldiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yavru kedi yaklaşık 45 saat sonra enkazdan canlı çıktı. Büyük yıkımın meydana geldiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yavru kedi yaklaşık 45 saat sonra enkazdan canlı çıktı. UMKE ekipleri açlık ve susuzluktan bitkin düşen kediye sahip çıktı. Nurdağı'nda enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, inanması zor bir hadise yaşandı. Ekiplerin çalışma yürüttüğü sırada kaldırılan beton blokların altındaki boşluktan, saatlerce mahsur kalan yavru kedi çıktı. Yaklaşık 45 saat sonra enkazdan canlı çıkan ve boynunda tasması bulunan ev kedisine UMKE ekipleri hemen yardım eli uzattı. Kediye su içirip karnını doyuran ekipler, daha sonra ısınması için araçlarına aldılar. Yavru kediyi UMKE ekibi sahiplendi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Gaziantep kedi 3. Sayfa Haberler

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