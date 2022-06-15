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Yavru kedi borudan çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yavru kedi borudan çıkartıldı

Adıyaman'da bir evin yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'da bir evin yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 115. Sokakta meydana geldi. Tek katlı evin çatından yağmur suyu giderine giren kedi duvarın içindeki borudan aşağı düştü. Evin banyo duvarından ses geldiğini fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi duvarı kırarak boruya ulaştı. Boruyu kıran ekipler içinde sıkışan kediyi kurtardı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İtfaiye kedi 3. Sayfa Haberler

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