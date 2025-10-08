Haberler

Yatırımcıdan 197 Milyon Euro Dolandıran Çeteye Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir yabancı yatırımcıdan sahte belgelerle 197 milyon Euro alan 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılık için usulsüz ticari işlemler yaptığı belirlenirken, 2 şüpheli yurt dışında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu bir yatırımcıdan Türkiye'de yatırım yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon Euro para alan ve sahte belgeler düzenleyerek uzun süre oyalayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Verilen paraların izini kaybettirme amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan müştekiden Türkiye'de yatırım yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon Euro para alan şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek uzun süre oyaladıkları aktarıldı. Şüphelilerin sonrasında müşteki tarafından verilen paraların izini kaybettirme amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilen şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi, özel belgede sahtecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen 10 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
