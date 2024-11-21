Üye Girişi
Haberler

Yatırım Dolandırıcılığı Şebekesi Çökertildi, 384 Bin Lira Vurgun

Yatırım Dolandırıcılığı Şebekesi Çökertildi, 384 Bin Lira Vurgun
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnternet üzerinden yatırım yönlendirmesiyle 384 bin lira dolandırıcılık yapan şebeke, düzenlenen operasyonda çökertildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha önce benzer bir suçtan cezaevinde yatağı ortaya çıktı.

İnternet üzerinden yatırım yönlendirmesi yöntemiyle 384 bin lira vurgun yapan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'nün başka bir dolandırıcılık olayından cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

Geçen yıl 25 Mayıs'ta meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Mağdur kişinin internet üzerinden bir yatırım uygulamasına üye olduğu ve kendilerini yatırım şirketinin yöneticisi olarak tanıtan şahısların yönlendirmesi ile toplamda 384 bin lirayı kendisine verilen IBAN hesaplarına gönderdiğini, daha sonra ise yatırım yaptığı uygulamadaki para miktarının sıfırlanarak dolandırıldığını bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Banka hesap hareketlerinden paravan şirketleri tespit eden ekipler, kurulan sistemdeki paraların nakil yollarını belirledi. Kamera görüntüleri ve araştırmalar sonucu 14 kişilik bir şebeke tespit edildi. Ekipler 19 Aralık'ta İstanbul, Malatya ve Nevşehir'de 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili 14 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 4'nün başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde yattığı belirlenirken 2 şüphelinin ise ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda şirkete ait belgeler, çekler, tahsilat makbuzları ve irsaliye evrakları 4 adet dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 12 cep telefonu, 3 flash bellek, 1 hard disk, sim kartlar ve muhtelif banka kartları ele geçirildi.

Bartın'a getirilen 8 şüpheli, ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Savcılığa çıkartılan şüphelilerin buradaki ifade ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

Cinsel ilişki görüntüleri sonrası kurşun yağdırmışlar
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Kilit isminden gündem yaratacak sözler

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gökhan Özbek kimdir, gözaltına mı alındı? Gökhan Özbek neden gözaltında? İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? Direnç Tonusluoğlu kimdir? Hakem Direnç Tonusluoğlu kaç yaşında ve nereli? Merkez Bankası yıl sonu faiz beklentisi kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 21 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Kasım ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi? Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? 21 Kasım MB Kasım ayı faiz kararı ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? TCMB Kasım ayı faiz kararı açıklandı mı? 2024-BKUBTS sınav belgesi yayınlandı mı? BKUBTS sınavı ne zaman, giriş yerleri neresi? Meteoroloji'den lodos uyarısı! Lodos nerelerde görülür, ne zaman bitiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.