Yatak odasında öldürülen kadının katili oğlu çıktı

Borçları için annesini öldürdü

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde yatak odasında boğazı kesilerek öldürülen kadının katil zanlısı oğlu çıktı. Polisin titiz çalışması cinayeti çözdü.

Olay ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi 1333 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde işten eve dönen Ali Güllü, (50), eşi Cemile Güllü'yü yatak odasında kanlar içinde buldu. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ihbar üzerine intikal ettikleri adreste, yatak odasında kadının yerde yatar vaziyette boyun kısmından kesici aletle öldürüldüğünü, yerde kan birikintisini gördü. Ekipler, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüphelinin tespitine yönelik yapılan araştırmalarda, Cemile Güllü'nün oğlu M.G'nin en son ikamete girip çıkan şahıs olduğu tespit etti. Yapılan görüşmeler sonucu M.G., annesi Cemile Güllü ile borçlarından dolayı ikametlerine haciz geleceği sebebiyle tartıştıklarını, sinirlenip mutfaktan bıçak alarak annesini yatak odasında yaralayarak öldürdüğünü itiraf etti. Annesini öldüren M.G.'nin olayda kullandığı üzerinde kan lekeleri bulunan bıçağı da ikametinin baca gideri içerisine polis tarafından bulundu.

Polis anne Cemile Güllü'ye ait cep telefonunu da ele geçirirken, kadına ait olay yerinde tespit edilemeyen 3 cep telefonunu da başka bir mahallede atılı halde ele geçirildi. Polis şüpheli M.G.'yi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.