Yatağında hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Uşak'ta, sabah erken saatlerde yatağında kasılmasıyla birlikte nefes alamayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk, kılınan cenaze namazının ardından Kuyucak Mezarlığı'nda defnedildi.

Edinilen bilgilere göre, Derin Yıldız (15) ikamet ettiği Kemalöz Mahallesi İkinci Efe Sokak'taki evinde uyuduğu sıralarda ailesi odasında ses duydu. Odaya gelen ailesi, Derin Yıldız'ın kasıldığını ve nefes alamadığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından eve gelen ekipler Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopsinin ardından 15 yaşındaki çocuğun cenazesi Takva Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Derin Yıldız, Kuyucak Mezarlığı'na defnedildi. Ayrıca cenaze törenine Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de katıldı. - UŞAK