Yatağan-Milas karayolunda kaza: 1 yaralı

Yatağan-Milas karayolu Eskihisar Mahallesi Arapderesi mevkiinde rampa aşağı inen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve istinat duvarına çarpması sonucu durabildi.

Yatağan-Milas karayolu Eskihisar Mahallesi Arapderesi mevkiinde rampa aşağı inen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve istinat duvarına çarpması sonucu durabildi.

Milas istikametinden Yatağan istikametine seyir hainde olan Görkem Öksöz yönetimindeki 40 YV 312 plakalı Tır'ın kaza yapması sonrası kazayı gören vatandaşların 12 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye, 112 Ambulans, polis trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR sürücüsünün istinat duvarına çarpması sonucu duvar ile araç içinde sıkıştı. Sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi geçici olarak trafiğe kapatıldı. - MUĞLA