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Yatağan-Menteşe Karayolu'nda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Yatağan-Menteşe Karayolu'nda park halindeki araca çarptıktan sonra kaçan sürücü, Denizli karayolunda yakalandı. Kazada ağır yaralanan Filiz Erdem Ülgen ise hayatını kaybetti.

Yatağan-Menteşe Karayolu Akçaova mevkiinde öğle saatlerinde park halindeki araca çarptıktan sonra kaçan sürücü Denizli karayolunda Gazeller Jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Filiz Erdem Ülgen yaşamını yitirdi.

Menteşe konutları bölgesinde rampa çıkışı park halinde bulunan Ali Olgun yönetimindeki 48 KJ 929 plakalı araca plakası tespit edilemeyen araç çarparak kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerin olay yerine ambulans, polis trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Filiz Erdem Ülgen isimli kadın ağır yaralı, araç sürücüsü Ali Olgun ise ayaklarından hafif yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Filiz Erdem Ülgen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan araç ile ilgili sürücü tarafından verilen bilgi sonrası Polis ve Jandarma ekiplerince aracın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazaya karışarak kaçan Erkan Karagüllü yönetimindeki o6 VM 158 plakalı araç Denizli istikametine seyir halinde iken Gazeller Jandarma karakol ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Denizli Yatağan Hastane Ölüm Trafik Kazaları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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