Yatağan'da zeytinyağı hırsızları JASAT timi tarafından yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytinyağı hırsızlığı yapan 2 kişi JASAT timi tarafından takip sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozağaç Mahallesi'nde ikamet eden S.K. isimli şahıs Eskihisar Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaat ederek "01 Mayıs 2023 günü saat 20.00 sıralarında ikamet ettiği evin üst katında bulunan deposundan 2 bidonda toplam 60 litre zeytinyağının çalındığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından zeytinyağı hırsızlığını gerçekleştiren şahısların yakalanması için JASAT timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin K.Ö. ve E.A.C. isimli şahıslar olduğunu tespit eden ekipler yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - MUĞLA