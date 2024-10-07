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Yatağan'da Trafik Güvenliğini Artırmak İçin Geniş Çaplı Denetim

Yatağan'da Trafik Güvenliğini Artırmak İçin Geniş Çaplı Denetim
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Yatağan Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar kapsamında 466 araç kontrol edildi, 305 sürücüye toplamda 775 bin 921 TL ceza kesildi.

Yatağan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, ilçede trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Özellikle motosiklet kullanıcılarına yönelik yapılan denetimlerde, ilçedeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Muğla'dan gelen takviye ekiplerin de katılımıyla, hafta boyunca belirli noktalarda trafik kontrolleri yapıldı uygulamalar kapsamında toplamda 466 araç denetlendi. Denetimler sonucunda, trafik kurallarına uymayan 305 araç sahibi ve sürücüsüne toplam 775 bin 921 TL cezai işlem uygulandı.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarının önlenmesi için özel önlemler aldıklarını ve bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceğini açıkladı. Denetimlerde, motosiklet sürücülerinin kask takma zorunluluğuna dikkat edilmesi ve hız limitlerine uyulması konularında uyarılarda bulunuldu.

Trafik ekipleri, Yatağan'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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