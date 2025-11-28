Haberler

Yatağan'da Taşımalı Eğitim Servisleri İçin Trafik Güvenliği Semineri Düzenlendi

Yatağan'da Taşımalı Eğitim Servisleri İçin Trafik Güvenliği Semineri Düzenlendi
Güncelleme:
Yatağan'da, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için taşımalı eğitim ve özel eğitim servislerinde görevli sürücüler ile rehber personellere yönelik trafik güvenliği semineri gerçekleşti. Seminerde öğrencilerin güvenli taşınmasına dair önemli konular ele alındı.

Yatağan'da, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında taşımalı eğitim ve özel eğitim servislerinde görev yapan sürücüler ile rehber personellere yönelik trafik güvenliği semineri gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Soner Kaya başkanlığında düzenlenen seminerde, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği çerçevesinde öğrencilerin güvenli taşınmasına ilişkin önemli başlıklar ele alındı. Programda, trafik kuralları, davranış güvenliği, iletişim, öğrenci takibi ve acil durum yönetimi konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Seminer, Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında servis şoförleri ve rehber personele, yıl boyunca öğrencilerin güvenliği için dikkat edilmesi gereken kurallar hatırlatıldı.

Seminer sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, programın hazırlanmasında katkı sunan Emniyet Müdürlüğü personeline ve katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
