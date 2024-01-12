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Yatağan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 4 şüphelinin üzerinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli dört şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyet birimleri tarafından 4 kişinin üzerinde yapılan aramada, 3 adet kurusıkı tabanca ve üzerinde ibaresi olmayan kısa namlulu pompalı av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan 4 şahıs hakkında Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı ve bulundurulmasına dair kanunun ve kurusıkı silahlar; ses ve gaz fişeği atabilen silahlar çerçevesinde işlem yapıldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Yatağan Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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