Yatağan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli dört şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyet birimleri tarafından 4 kişinin üzerinde yapılan aramada, 3 adet kurusıkı tabanca ve üzerinde ibaresi olmayan kısa namlulu pompalı av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan 4 şahıs hakkında Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı ve bulundurulmasına dair kanunun ve kurusıkı silahlar; ses ve gaz fişeği atabilen silahlar çerçevesinde işlem yapıldığı açıklandı. - MUĞLA