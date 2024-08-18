Yatağan'da çıkan orman yangını nedeniyle ilçe girişi trafiğe kapatıldı

Orman yangını dolayısıyla Yatağan girişi trafiğe kapatıldı

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınının hızla yayılması sonucu ilçeye girişler trafiğe kapatıldı.

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde aynı anda başlayan yangınlara ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Yatağan'da şiddetlenen alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınamaması üzerine yetkililer, yangının etkilediği bölgelerdeki 3 köy için tahliye kararı aldı. Tedbir amacıyla ilçe girişleri de trafiğe kapatıldı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve belirlenen tahliye bölgelerine yönelmeleri konusunda uyardı.