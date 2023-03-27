Yastık içerisine gizlenmiş 1 kilo sentetik uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şüphe üzerine durduran bir araçta yapılan aramada, yastık içerisine gizlenmiş 1 kilogram sentetik metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı Antalya Çevre Yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada poşette bulunan yastık içerisine gizlenmiş yaklaşık 1 kilogram sentetik metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü A. K., ekipler tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KONYA