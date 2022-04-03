Yaşlıları uyutup soyan kadın hırsız battaniyenin altından böyle çıktı

5 yılda 4 farklı ilde 9 yaşlı aileyi aynı yöntemle soyduğu gerekçesiyle 14 yıl hapisle aranan kadın hırsız JASAT'tan kaçamadı

'Narkoz' operasyonuyla İzmir'deki evinde battaniyenin içinde yakalanan sabıkalı kadın hırsızdan komik cevap; "Korktuğum için saklanıyorum"

DENİZLİ - İstanbul, İzmir, Denizli ve Eskişehir'de son 5 yılda 9 yaşlı aileye bakıcı gibi yaklaşıp uyku ilacı vererek soyan kadın hırsız, son işinin ardından izini süren JASAT'ın 'Narkoz' kod adlı operasyonuyla saklandığı battaniyenin içinde yakalandı. 5 yıldır kesinleşmiş 14 yıl hapis cezasıyla aranan sabıkalı kadının battaniyenin içinde ne yaptığını soran jandarmaya verdiği, "Korktuğum için saklanıyorum" cevabı ise komik anlara sahne oldu.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan Yaşar ve Günsel Bozkurt çifti, yaklaşık 1 ay önce kendilerine telefonla ulaşan ve günlük ev işlerinde kendilerine yardımcı olmak istediğini belirten Nurtem D. tarafından yemeklerine uyku ilacı verilerek uyutulduktan sonra soyuldu. Yaşlı çiftin evindeki kasa, cepleri ve çantalarından 1700 euro, 3 bin TL ve 3 bin 500 TL değerinde 1 adet cep telefonu çalan Nurtem D. gece evden ayrılarak kayıplara karıştı.

Sabah eve gelen gelinleri Dilek Bozkurt tarafından baygın halde bulunan yaşlı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 1 gün gözetim altına tutulan Bozkurt çifti, taburcu olur olmaz jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şüpheli bakıcının yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evdeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik inceledi. Nurtem D'nin İzmir'e gittiğini belirleyen JASAT, 1 haftalık takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüphelinin Konak ilçesinde belirlenen adresine "Narkoz" kod adlıyla operasyon düzenledi.

Battaniyeden çıkan kadının verdiği cevap şaşırttı

Nurtem D'nin yaşadığı apartman dairesine giren JASAT, yatağın ayakucu ile duvar arasına gelişi güzel istiflenmiş battaniyeden şüphelendi. Kabarık vaziyetteki battaniyeyi bir ucundan tutarak açan ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Evin içerisinde köşe bucak aradıkları şüpheli kadının battaniye içerisinden çıktığı gören jandarma ekiplerinin şaşkınlığı, ne yaptığını sordukları kadının "Saklanıyorum" cevabı üzerine daha da arttı. Kalçasınca protez olduğunu ifade ederek bayan jandarma görevlisinden kendisine nazik davranmasını isteyen Nurdem D., "Korktuğum için saklandım. Yerimden kalkamıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşlıları soyup uyuşturucu aldı

Gözaltına alınarak Denizli'ye getirilen Nurtem D'nin 43 suç kaydı olduğu,4 ilde karıştığı 9 benzer suçtan 2017 yılından buyana aradığı ve "Yağma" suçundan ise 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin mağdurlarını internet üzerinden bulduğu, kendisini hasta bakıcı olarak tanıttığı bir süre yanlarında kalarak güven kazandığı, devamında yemeklerine uyku ilacı katarak uyumaları üzerine evde hırsızlık yaptıktan sonra kaçtığı ve ayrıca evlerden çaldığı paralar ile kokain aldığı belirlendi.

Yakalanmamak için hiçbir adres kaydı yaptırmayan sabıkalı kadın hırsız, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Çivril Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.