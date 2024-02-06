Yaşlıları Dolandıran Suç Örgütüne Operasyon: 16 Şüpheli Yakalandı

Sanal ortamda özellikle yaşı ilerlemiş kişileri duygusal bağ kurup talep ettiği parayı aldıktan sonra irtibatlarını kesmek suretiyle dolandıran örgüte yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli elde ettikleri para ve ziynet eşyasıyla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 22 Eylül 2022'de yapılan operasyonda yakalanan ve tutuklanan 8 şüphelinin dijital materyalleri ve banka hesap hareketleri incelendi. İnceleme sonucu organize bir şekilde suç örgütü içerisinde hareket ettikleri tespit edilen yabancı uyrukluların da dahil olduğu şüphelilerin, sosyal medya üzerinden özellikle yaşı ilerlemiş kişilere ulaştığı, bu kişilerle aralarında sanal ortamda duygusal bir bağ oluşturdukları ve sonrasında mağdurlardan para talep etmeye başladıkları belirlendi.

Paraları aldıktan sonra mağdurlarla irtibatlarını kestikleri belirlendi

Yüksek miktarlı paraları kendi hesaplarına ve belirledikleri farklı kişilere ait banka hesaplarına geçirdikleri tespit edilen şüphelilerin daha sonra mağdurlarla irtibatlarını keserek bu şekilde dolandırdıkları öğrenildi. Yaklaşık 30 mağdurun olduğu dolandırıcılık olayına karışan 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

16 şüpheli para ve ziynet eşyasıyla yakalandı

Düzenlenen operasyon sonucu 16 şüpheli, suçtan elde ettiği bir miktar para ve ziynet eşyası ile yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL