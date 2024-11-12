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Yaşlı Vatandaş, Polisler Tarafından Güvenle Evine Ulaştı

Yaşlı Vatandaş, Polisler Tarafından Güvenle Evine Ulaştı
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Erzincan'da evini bulamayan yaşlı bir vatandaş, polis ekipleri tarafından kimlik bilgileri ile adresine ulaştırıldı. Ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.

Erzincan'da evini bulamayan yaşlı kişi, polislerce kimlik bilgisinden adresine ulaşılarak evine teslim edildi.

Erzincan merkezde trafik denetimi gerçekleştiren trafik ekipleri, bisikletli yaşlı bir vatandaşın adresini bulmakta güçlük çektiğini ve yolunu kaybettiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı. Kimlik bilgileri üzerinden adresi tespit eden ekipler, yaşlı vatandaşı bisikleti ile ekip aracına alarak ikamet ettiği adresine güvenli bir şekilde ulaştırdı.

Vatandaşın ailesi ise polis ekiplerine teşekkür ve dua etti. Ekiplerin vatandaşa yardım anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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