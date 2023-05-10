Yaşlı şahıs evinde ölü bulundu

Erzurum'un Aziziye ilçesi Ilıca mahallesinde yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Erzurum'un Aziziye ilçesi Ilıca mahallesinde yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Ilıca Mahallesi Yavuz Selim TOKİ konutlarında yaşayan Metin Utaç (60) ölü bulundu.

Ailesinin şehir dışında olması nedeniyle evde yalnız kalan Utaç'tan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Kalp hastası olduğu öğrenilen Metin Utaç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere 112 ekiplerince hastaneye götürüldü. - ERZURUM