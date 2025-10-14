Haberler

Yaşlı Kadının Rahatsızlığından Eğlence Mekanına Dava: Kapandı

Eskişehir'de yaşayan bir kadının, yüksek sesli müzik nedeniyle açtığı dava neticesinde eğlence mekanının kapatılmasına karar verildi. Mahkeme, rahatsızlık veren mekana mühür vurdu.

Eskişehir'de yaşlı bir kadının yaşadığı apartmanın altında bulunan ve yüksek sesli müzik yayını yapan eğlence mekanı, rahatsızlık verdiği gerekçesiyle açılan dava sonucu kapatıldı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan ve yüksek sesli müzik yayını yapan eğlence mekanının üzerindeki dairede oturan yaşlı bir kadın sesten rahatsız olduğunu ve uyuyamadığını oğluna bildirdi. Oğlu tarafından işletme sahibi M.A.'ya dava açıldı. Açılan dava sonucunda eğlence mekanı kapatılarak kapısına mühür vurulduktan sonra işletmenin faaliyetine son verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
