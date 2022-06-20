Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar saklandıkları çatıda kıskıvrak yakalandılar

Kapıyı hırsızların üzerlerine kilitledi, 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

BURSA - Bursa'da yaşlı kadın, evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden seslerin gelmesi üzerine giderek kontrol etti. Hırsızların olduğunu fark eden yaşlı kadın kapıyı üzerlerine kilitleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 hırsızlık şüpheli şahsı saklandıkları çatıda kıskıvrak yakaladı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tuzpazarı Mahallesi 12. Fırın sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahriye Kalkan evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine kontrole giden Fahriye Kalkan, evde hırsızların olduğunu fark ederek kapıyı üzerlerine kilitledi. Durumu komşuları ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girerek çatıda saklanan 2 hırsızlık şüphelisi şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler.