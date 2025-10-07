Yaşlı kadının acı sonu: Ölüm anı saniye saniye kamerada
Denizli'de bahçesinden topladığı sebzeleri evine götürmek isteyen yaşlı bir kadın, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Feci kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa