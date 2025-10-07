Haberler

Yaşlı kadının acı sonu: Ölüm anı saniye saniye kamerada

Yaşlı kadının acı sonu: Ölüm anı saniye saniye kamerada
Yaşlı kadının acı sonu: Ölüm anı saniye saniye kamerada
Denizli'de bahçesinden topladığı sebzeleri evine götürmek isteyen yaşlı bir kadın, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Feci kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de bahçesinden topladığı sebzeleri evine götürmek isteyen yaşlı bir kadın, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Feci kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

