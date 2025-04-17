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Yaşlı Kadını Dolandıran İki Şüpheli Tutuklandı

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Fatih'te, 85 yaşındaki bir kadını telefonla arayıp kendisini oğlu olarak tanıtarak 700 bin lira dolandıran D.M. ve M.D. adlı şüpheliler, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin dolandırıcılık suçlarından birçok kaydı olduğu belirlendi.

Fatih'te telefonda yaşlı kadını kendisinin oğlu olduğuna inandırıp 700 bin lira dolandıran şüpheli ve arkadaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin dolandırıcılıktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 2 Nisan'da Fatih ilçesinde meydana geldi. 85 yaşındaki N.T. adlı kadın, iddiaya göre D.M. ve M.D. tarafından cep telefonuyla arandı. Şüphelilerden biri telefonda kendisini yaşlı kadının oğlu olarak tanıtarak, acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ardından aynı şahıs, yaşlı kadından evdeki altın ve paraları ikamete göndereceği arkadaşına teslim etmesini istedi. Aynı gün saat 12.30 sıralarında ikamete gelen şahsa yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim eden N.T dolandırıldı.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yaşlı kadının ziynet eşyalarını alan D. M. (30) ve M.D. (47), Pendik ve Ümraniye ilçelerinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Şüphelilerden D.M.'nin 3 dolandırıcılık kaydı ve 1 dolandırıcılık suçundan aranması, M.D.'nin ise 45'i dolandırıcılık olmak üzere 52 suç kaydının olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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