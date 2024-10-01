Yaşlı Kadını Darp Eden Şahıs Tutuklandı

Adana'da akrabası yaşlı kadını yüzüğünü vermediği için öldüresiye dövülen ve daha sonra vatandaşlar tarafından darp edilen şüpheli kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklandı.

Edinile bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim A. akrabası Harun Eşim'in evine geldi. Kadından yüzüğünü istedi. Ancak yaşlı kadın "o benim kefem param" diyerek vermeyince şahıs kadını öldüresiye darp etti. Daha sonrada banyoda ıslayıp üzerine kapıyı kilitledi. Bu durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi hortumla darp etti. Olay yerine gelen ambulanslarla hem şüpheli hem de yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak şüpheli ambulanstan bir fırsatını bulup kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşlı kadın ise tedavisinin ardından hastaneden sevk edildi. Yaşlı kadının gözü de dahil her yerinin morardığı yerinden kalkamadığı görüldü. - ADANA