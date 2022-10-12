Yaşlı kadını 28 bin 500 Dolar dolandırdılar, 190 bin Euro ile yakalandılar

Sakarya'da kendilerini polis olarak tanıtıp adının suç örgütüne karıştığı bahanesiyle 74 yaşındaki kadını 28 bin 500 dolar dolandıran 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle birçok kişiyi dolandırdığı belirlenirken yapılan operasyonda da 190 bin Euro ele geçirildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiliye göre, kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli Sapanca ilçesinde 74 yaşındaki bir kadını arayarak adının organize suça karıştığını, bu suçtan kurtulması ve operasyonda kullanılması için elindeki tüm parayı ger almak suretiyle vermesini söyledi. Yaşlı kadının yaşanan olay sonrasında elinde bulunan 28 bin 500 Doları ilçeye gelen şüphelilere verdi. Durumu öğrenen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin İstanbul ilinde saklandığını belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada da 190 bin Euro ele geçirildi. İşlemleri için Sakarya'ya getirilen şüphelilerin sorgularında İstanbul ilinde yine aynı şekilde 115 bin Dolar ve 13 bin Euro tutarında dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA