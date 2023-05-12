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Yaşlı kadına otomobil çarptı... İlk müdahaleyi olay yerinden geçen hemşireler yaptı

3. Sayfa Haberleri

Yaşlı kadına otomobil çarptı.

Yaşlı kadına otomobil çarptı... İlk müdahaleyi olay yerinden geçen hemşireler yaptı

DÜZCE - Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadına ilk müdahaleyi ise olay yerinden geçen hemşireler yaptı.

Kaza, Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Akçakoca Caddesi istikametinden Necati Bey Sokak istikametine dönmek isteyen Gökhan Ç. idaresindeki 81 BV 066 plakalı Seat marka otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe A.'ya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı kadına şans eseri olay yerinden geçen 3 hemşire ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ayşe A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler

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