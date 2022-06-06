Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haberler

Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen Ümmühan G.'den (80) haber alamayan yakınları eve geldiğinde yaşlı kadını hareketsiz şekilde yatarken gördü. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Ümmühan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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