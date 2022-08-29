Yaşlı kadın evinde uyuşturucu ve tarihi eserle yakalandı

Antalya'da uyuşturucu madde sattığı bilgisi alınan kadının adresine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle birlikte tarihi eser de buldu.

Antalya'da uyuşturucu madde sattığı bilgisi alınan kadının adresine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle birlikte tarihi eser de buldu.

Elmalı ilçesi Sülükler Mahallesi'nde yaşayan K.K. isimli yaşlı kadının uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 235 gram eroin, 148 adet sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ve 2 adet tarihi eser niteliğinde tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA