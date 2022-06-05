Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Haberler

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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki Hüsniye Dağdelen'in her gün kendisine bakan torunu eve geldi. Evin içerisinde anneannesi Dağdelen'in hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ardından polis, evin içerisinde incelemeler yaptı. Dağdelen'in cenazesi morga götürülmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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